Fundering kraakt van Kharaba’s kerk.

Zijn kerk had natuurlijk al veel eerder voorbij moeten komen. Het thema van de RD-actie (help christenen in het Midden-Oosten te overleven) speelt immers bij uitstek in het dorp Kharaba, waar ds. Saleem Farah zijn gemeente heeft. Hijzelf zou hartelijk lachen om zo’n voorrangspositie, en erop hameren dat zijn kerk al van een gewisse ondergang ís gered. De gedreven pastoor spreekt zelfs van een „christelijke toekomst voor Syrië”, waarbij de kerk van Kharaba een rol moet gaan spelen.