McDonald’s gaat banen schrappen maar wil ook meer filialen openen

McDonald’s gaat banen schrappen als onderdeel van een grote reorganisatie die ook de opening van nieuwe restaurants moet versnellen. Volgens een verklaring van de Amerikaanse fastfoodketen, die wereldwijd actief is, zullen verschillende functies en de bezetting in bepaalde delen van de organisatie opnieuw tegen het licht worden gehouden. Hoeveel arbeidsplaatsen er precies zullen verdwijnen, en in welke landen, is nog niet bekend.