Ex-koningin Sofia naar mogelijk stervende Griekse Constantijn II

De Spaanse oud-koningin Sofía is volgens Griekse en Spaanse media naar haar 82-jarige broer in Athene gevlogen, omdat hij stervende zou zijn. Haar jongere broer Constantijn was de laatste koning van Griekenland. Ex-koning Constantijn II ligt op de intensive care in een Atheens ziekenhuis. Zijn vrouw, prinses Anne Marie van Denemarken, en vijf kinderen zijn daar volgens mediaberichten ook. Het is niet bekendgemaakt wat de voormalige vorst heeft, maar hij heeft de afgelopen jaren operaties ondergaan en tal van ernstige gezondheidsproblemen gehad.