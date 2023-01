Campagnes om alcoholgebruik te matigen zijn veel te soft

Of er nu een glaasje wijn op tafel staat, een getapt biertje of een mooi versierde cocktail: ze dragen bij aan een gezellige sfeer. Alcohol lijkt onmisbaar voor een prettig gesprek of een fijne verjaardag. Maar nu drank wéér meer kapot heeft gemaakt dan ons lief is, wordt het tijd dat dat beeld kantelt. Een bekende brouwer beweert: „Wij verkopen niet alleen bier, we verkopen gezelligheid”. Inderdaad. Maar later komt de kater.