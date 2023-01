In Oostenrijk zijn op de voor velen vrije vrijdag van Driekoningen talrijke ski-ongelukken gebeurd. Daarbij zijn veel gewonden gevallen, onder wie een Nederlands meisje van negen jaar oud dat werd geschept door een snowboarder in Lermoos, in de deelstaat Tirol. Ze is aan het hoofd gewond geraakt en moest naar een ziekenhuis worden gevlogen, meldden plaatselijke media.