De stroomproductie door windmolens in het Verenigd Koninkrijk is in 2022 naar een record gestegen. Volgens cijfers van de Britse netbeheerder National Grid bedroeg het aandeel windenergie in de totale elektriciteitsproductie vorig jaar 26,8 procent, tegen 21,8 procent een jaar eerder. Wel blijven gasgestookte centrales de belangrijkste energiebron in het land.