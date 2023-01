Wall Street stijgt na banenrapport VS, Tesla verder omlaag

De aandelenbeurzen in New York gingen vrijdag omhoog na publicatie van het belangrijke banenrapport van de Amerikaanse overheid. Uit dat rapport bleek dat er in de grootste economie ter wereld in december meer banen zijn bijgekomen dan verwacht. Ook daalde de werkloosheid naar 3,5 procent, van 3,6 procent in november. De uurlonen gingen gemiddeld met 0,3 procent omhoog, dat was iets minder dan verwacht. Daardoor nam de angst onder beleggers op Wall Street af voor een verder stijgende inflatie door een loon-prijsspiraal.