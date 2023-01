Gemeente raadt af te zoeken naar vermeende schat bij Ommeren

De gemeente Buren raadt op haar website af om te gaan zoeken naar een schat in de buurt van Ommeren, die daar aan het eind van de Tweede Wereldoorlog zou zijn begraven door Duitse soldaten. Die hadden volgens de overlevering sieraden, edelstenen, gouden horloges en munten in munitiekistjes begraven, nadat ze die hadden gevonden in Arnhem. De kostbaarheden waren door het oorlogsgeweld uit hun kluis in een Arnhemse bank geblazen.