De plaatselijke partij Hart voor Delft is kwaad over aanpassingen in de maaltijdvoorziening voor de bewoners van woonzorgcentrum Die Buytenweye in de stad. Die zijn nodig omdat er voedsel werd verspild en omdat de begroting in de gaten moet worden gehouden, zo staat in een brief van de instelling aan de cliënten. Die is nu door Hart voor Delft op de eigen site gezet.