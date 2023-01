Een golf van geweld in de Mexicaanse stad Culiacán heeft donderdag aan zeker drie veiligheidsbeambten het leven gekost. Bij rellen die ontstonden na de arrestatie van de zoon van drugsbaron ‘El Chapo’ raakten verder zeker achttien mensen gewond. Te midden van alle onrust werd ook een passagiersvliegtuig van Aeromexico dat op weg was naar Mexico-Stad geraakt door een kogel en is een toestel van de Mexicaanse luchtmacht beschoten.