Mercedes-Benz doet Tesla na met eigen netwerk snelladers

Mercedes-Benz wil een eigen wereldwijd netwerk met snelladers gaan opzetten, net als Tesla al heeft. Dat moet gaan bestaan uit 10.000 ultrasnelle laders, maakte topman Ola Källenius van de Duitse automaker bekend tijdens techbeurs CES in Las Vegas. Mercedes wil laders met een vermogen tot 350 kilowatt. Daarmee kan tot 30 kilometer bereik per minuut worden geladen en is een elektrische auto dus binnen enkele minuten weer volgeladen.