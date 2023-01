De zoon van de beruchte Mexicaanse drugsbaron Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán is opgepakt. Ovidio Guzmán is gearresteerd in de buurt van Culiacan, een stad aan de westkust van Mexico. Daarna zijn daar volgens lokale media schietpartijen in de buurt geweest. Ook zouden wegen zijn geblokkeerd en proberen gewapende groepen de controle over het vliegveld over te nemen.