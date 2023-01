Een 56-jarige man uit Helmond is aangehouden omdat hij vermoedelijk voor langere tijd seksueel contact had met een 16-jarig meisje, bericht het Openbaar Ministerie donderdag. De man was conciërge op een school voor speciaal onderwijs, waar het minderjarige meisje leerling was. Hij gaf de oud-leerling ook muziekles bij hem thuis. De man werd afgelopen december opgepakt in zijn woning.