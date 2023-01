De belangrijkste Koerdische partij HDP in Turkije krijgt geen geld meer van de overheid. De rechter heeft de financiering stopgezet, omdat de partij de politieke tak zou zijn van de militanten die al tientallen jaren in conflict zijn met Turkije. HDP zelf ontkent banden met de strijders te hebben en zegt dat het een politieke beslissing is van de rechtbank.