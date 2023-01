Het wereldwijde massaontslag bij webwinkelconcern Amazon gaat waarschijnlijk grotendeels aan Nederland voorbij, denkt vakbond FNV. Volgens FNV-bestuurder Michiel Al heeft het Amerikaanse bedrijf in Nederland maar één bezorgcentrum, in de buurt van Schiphol. Daar verwacht hij eigenlijk geen ontslagen zolang er in Nederland mensen zijn die artikelen blijven bestellen.