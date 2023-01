Tienduizenden bij uitvaartdienst afgetreden paus Benedictus XVI

Naar schatting meer dan 50.000 mensen onder wie circa 4000 geestelijken zijn donderdag op het Sint-Pietersplein in Vaticaanstad bijeengekomen voor de uitvaart van de zaterdag overleden paus Benedictus XVI. De uitvaartdienst op het plein voor de kathedraal werd geleid door paus Franciscus die in een rolstoel arriveerde vanwege een aandoening aan een knie. De doodskist werd eerst uit de Sint-Pietersbasiliek naar het plein voor de kathedraal gedragen en is later onder luid applaus weer naar de Sint-Pieter gedragen waar Benedictus zal worden bijgezet.