Het is nog hartje winter, maar volgens Weeronline is het hooikoortsseizoen van 2023 al begonnen. Door het zachte weer van eind december en de zeer zachte jaarwisseling zijn de eerste elzen en hazelaars al in bloei gekomen. Door de regen blijft het aantal klachten voor mensen die gevoelig zijn voor het pollen van deze bomen beperkt, maar wanneer het droog is kunnen er volgens het weerbureau wel klachten ontstaan.