Het regime van de Taliban in Afghanistan gaat naar eigen zeggen met een Chinese onderneming samenwerken, om olie te winnen in de vallei van de rivier de Amu Darya aan de noordgrens van het land. Het zou voor het eerst zijn sinds de soennitische extremisten van de Taliban met de val van Kabul in 2021 het land in hun greep kregen, dat ze een groot contract met een buitenlands bedrijf sluiten.