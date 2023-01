Webwinkelconcern Amazon gaat meer dan 18.000 banen schrappen. Dat heeft topman Andy Jassy aan de medewerkers laten weten. Het gaat om de grootste banenreductie in de geschiedenis van Amazon en is een nieuw signaal dat grote techbedrijven een omslag doormaken. In de sector zijn de laatste maanden al verschillende grote ontslagrondes aangekondigd.