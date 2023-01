Overijssel wil 5 miljard van Rijk voor veranderingen in provincie

Overijssel wil dat het Rijk circa vijf miljard euro bijdraagt aan veranderingen die in de provincie noodzakelijk zijn om de natuur- en waterdoelen te halen. Het Rijk moet daarnaast voldoende investeren in werkgelegenheid en in voorzieningen voor Overijssel om het platteland op peil te houden. En er moet een snelle oplossing komen voor de PAS-melders, veehouders die buiten hun schuld nu geen goede natuurvergunning voor hun bedrijf hebben.