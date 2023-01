Vier kerkelijke gemeenten in de Betuwe vormen sinds de jaarwisseling samen de protestantse gemeente Lingestreek. „In de dorpen Asch, Erichem, Kerk-Avezaath, Kapel-Avezaath en Zoelen en de stad Buren zijn al eeuwenlang christelijke gemeenschappen. We hopen die aanwezigheid in woord en daad nog heel lang te kunnen voortzetten en trekken daarom samen op”, aldus het beleidsplan.