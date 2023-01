Tesla wist woensdag wat op te krabbelen op de aandelenbeurzen in New York en won 4 procent. Het bedrijf van topman Elon Musk was een dag eerder ruim 12 procent gekelderd door tegenvallende leveringen van zijn elektrische auto’s in het afgelopen jaar. Dat was het grootste dagverlies in meer dan twee jaar tijd. Analisten van RBC verlaagden het koersdoel voor Tesla.