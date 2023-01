Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep in de zaak tegen de Almelose kruisboogschutter Kenzo K. (30). De rechtbank in Almelo veroordeelde K. onlangs alleen tot tbs met dwangverpleging voor het doodsteken van twee vrouwen met een mes en twee moordpogingen met een kruisboog, terwijl het OM daarnaast ook 22 jaar cel had geëist.