Meerdere ziekenhuizen zijn nog steeds in onderhandeling met zorgverzekeraars, blijkt uit een rondgang van het ANP onder nagenoeg alle ziekenhuizen. De gesprekken lopen dit jaar zo stroef, dat mogelijk niet overal voor 1 februari duidelijk is of met alle verzekeraars een overeenkomst is gesloten. Dat betekent dat wie een zorgverzekering kiest, soms niet zeker weet of de zorg bij een ziekenhuis wel wordt vergoed.