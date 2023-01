Heineken behoorde woensdag tot de sterkste stijgers in de AEX-index, die verder wist te stijgen na het sterke begin van het nieuwe jaar. De bierbrouwer profiteerde van een adviesverhoging door de Britse bank Barclays en klom 2,8 procent. Olie- en gasconcern Shell had daarentegen last van de aanhoudende daling van de olieprijzen en was de grootste verliezer bij de hoofdfondsen, met een min van 2,9 procent.