De Franse inflatie is in december onverwacht teruggelopen. Omdat de Franse regering regelingen die brandstoffen goedkoper maakten voorzichtig begon af te bouwen, hadden economen juist gerekend op een verdere stijging. De daling geeft lucht voor de Europese Centrale Bank (ECB) nadat eerder ook Spanje en Duitsland al lagere inflatie hadden gemeld in december. Nederland komt vrijdag met een eerste raming.