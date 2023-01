Rusland wijt dodelijke aanval Makijivka aan gebruik mobieltjes

De belangrijkste reden voor de doelgerichtheid van de Oekraïense raketaanval van dit weekend op Makijivka, een stad in Donetsk, was het ongeoorloofde gebruik van mobiele telefoons door Russische troepen. Dat zegt het Russische ministerie van Defensie, dat tevens het dodental in de tijdelijke militaire basis in Makijivka bijstelde naar 89. Eerder sprak het ministerie van 63 doden, terwijl Oekraïne stelt dat ongeveer vierhonderd Russische militairen bij de aanval zijn omgekomen.