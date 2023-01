Een 13-jarige jongen is een van de verdachten in het onderzoek naar het neersteken van een jongen (15) in een avondwinkel in Den Haag vorige week, zo bevestigt het Openbaar Ministerie na berichtgeving van De Telegraaf. Eerder werd al bekend dat drie minderjarigen waren opgepakt, de tiener is een van hen. Ook een vrouw van 32 werd gearresteerd.