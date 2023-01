Gespannen situatie rond bezet Duits ‘bruinkooldorp’ Lützerath

De spanningen tussen politie en activisten in het bezette Duitse dorpje Lützerath, op een half uur rijden van Roermond, zijn dinsdag toegenomen. Het dorp, waar vrijwel alle bewoners al lang geleden zijn vertrokken, is sinds twee jaar bezet door milieuactivisten om de complete sloop ten behoeve van de bruinkoolwinning te voorkomen. De activisten vrezen dat de in groten getale aanwezige politie elk moment een einde aan de bezetting zal proberen te maken en doen er alles aan om dat te voorkomen. De sfeer is gespannen.