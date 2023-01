Er is beter wintersportweer op komst in de Alpen, meldt Weeronline. De sneeuwkwaliteit in de Alpen is momenteel allesbehalve optimaal, maar de weerkaarten tonen een kleine verbetering voor de wintersportgebieden. De temperaturen dalen gedurende het weekend iets en vanaf zondag trekken er dagelijks neerslagzones over de Alpen.