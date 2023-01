Beperkingen voor reizigers uit China om daarmee het coronavirus buiten de deur te houden zijn volgens epidemiologen geen goed plan. De Leidse hoogleraar Frits Rosendaal noemt ze onnodig en het is volgens hem niet noodzakelijk dat Nederland zulke maatregelen treft. Ook veldepidemioloog Amrish Baidjoe, die in veel verschillende landen onderzoek doet, ziet geen heil in reisbeperkingen.