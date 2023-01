Derde slachtoffer overleden door ongeluk in november in Oudesluis

Een derde slachtoffer is overleden door een ongeluk op 21 november in Oudesluis (Noord-Holland). Het gaat om een 57-jarige vrouw uit Polen die zwaargewond was geraakt. Zij overleed 1 december aan haar verwondingen, bevestigt de politie dinsdag na berichtgeving door het Noordhollands Dagblad en NH Nieuws. Een 66-jarige vrouw en een 18-jarige man uit Polen overleden kort na het ongeluk. Een 51-jarige vrouw, eveneens Pools, raakte lichtgewond.