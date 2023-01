Vakbonden bij KLM willen Europese coronaregels rond vluchten China

Vakbonden bij luchtvaartmaatschappij KLM willen dat er op Europees niveau regels komen rond vluchten vanuit China vanwege de coronagolf die in dat land is uitgebroken. Volgens de bonden zijn er zorgen bij KLM-personeel over het grote aantal besmettingen in China. Verschillende Europese landen hebben al een testverplichting voor reizigers uit China, maar Nederland nog niet. De lidstaten van de Europese Unie praten woensdag over een gezamenlijke aanpak.