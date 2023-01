Burgemeester Maasdriel heel erg verontrust over ravage na oudjaar

Burgemeester Henny van Kooten van het Gelderse Maasdriel is „heel erg verontrust” over de ravage die een groep jongeren in met name Hedel heeft aangericht tijdens de jaarwisseling. Er gingen auto’s en een caravan in vlammen op en brievenbussen, verkeers- en reclameborden werden in het vuur gegooid. Er zou volop zwaar vuurwerk zijn afgestoken. „Sommige mensen vergeleken het zelfs met een oorlogsgebied”, aldus Van Kooten in een verklaring op de gemeentelijke website.