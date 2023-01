Linkse Lula da Silva weer als president Brazilië geïnstalleerd

Onder strenge veiligheidsmaatregelen is de linkse Luiz Inácio Lula da Silva in het Braziliaanse congres geïnstalleerd als president van Brazilië. Hij bekleedde de post eerder van 2003 tot en met 2010. Er zijn naar schatting meer dan vijftien buitenlandse leiders en 300.000 aanhangers verzameld op de ‘Esplanade van de ministeries’ waar de president wordt ingehuldigd. Het is een brede en lange strook groen met voornamelijk gras waarlangs het bestuurlijke centrum van het land circa zestig jaar terug uit het niets is verrezen. Officieel is Brasilia sinds 1960 de hoofdstad, de derde van het land na Salvador en Rio de Janeiro.