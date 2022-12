NOS-correspondent Iris de Graaf is zaterdag uitgeroepen tot de Taalstaatmeester van het jaar. Dat werd bekendgemaakt in de uitzending van het NPO Radio 1-programma De Taalstaat, dat wordt gepresenteerd door Frits Spits. De jaarlijkse onderscheiding gaat naar iemand die zich het afgelopen jaar heeft onderscheiden in taalgebruik.