Energiearmoede is woord van het jaar bij Onze Taal. Met bijna een derde (28,8 procent) van de stemmen is dit woord door de leden van de taalvereniging gekozen tot het ‘Onze Taal-woord van 2022’. Dat maakte directeur van Onze Taal, Vibeke Roeper, zaterdag bekend in het NPO Radio 1-programma De Taalstaat. Op twee eindigde geitenpaadje, en op drie krimpflatie.