Het is officieel de warmste oudejaarsdag die ooit is gemeten, meldt Weeronline. Het werd in De Bilt om 11.10 uur 14,5 graden. Daarmee is het record van vorig jaar gebroken. Op oudejaarsdag 2021 werd het 14,4 graden in De Bilt. De temperatuur loopt vandaag mogelijk nog wat verder op.