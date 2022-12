Het was niet eerder in het land ergens zo warm op oudjaarsdag als dit jaar in het Limburgse Ell. Volgens Weeronline werd het om 03.10 uur 15,4 graden. Daarmee is het één jaar oude record van 15,1 graden, dat ook gemeten werd in Ell, gebroken. Wel is het bewolkt, winderig en regenachtig.