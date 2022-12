De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met kleine verliezen gesloten. Eerder op de dag waren er grotere minnen op de koersenborden te zien, maar het sentiment herstelde zich wat. Desondanks was 2022 een slecht jaar voor Wall Street. Het jaar stond vooral in het teken van de oorlog in Oekraïne, de snel oplopende inflatie en de renteverhogingen door de centrale banken om de inflatie te bestrijden.