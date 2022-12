De Duitse politie heeft vrijdag twee mannen uit Amsterdam (18 en 24 jaar) gearresteerd op verdenking van het plegen van een plofkraak op een filiaal van de Deutsche Bank aan de Hochstraße in Nettetal - Lobberich, vlak over de grens bij Venlo. Die gebeurde volgens de politie in Nettetal vrijdagochtend om 3.45 uur. Door de explosie werd het gebouw beschadigd. De brandweer evacueerde de bewoners van het gebouw.