Shell heeft goede voornemens om de reclames voor volgend jaar in lijn te brengen met de reclamecode, nadat het bedrijf vijf aanbevelingen kreeg van de Reclame Code Commissie dit jaar. „We nemen de aanbevelingen heel serieus en houden hier in het volgende jaar ook zeker rekening mee in onze campagnes”, aldus een woordvoerster van de oliemaatschappij.