Prinses Beatrix is op 1 februari 2023 aanwezig bij de herdenking van de Watersnoodramp in Oude-Tonge. Dat maakt de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) vrijdagochtend bekend. In 2023 is het zeventig jaar geleden dat Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Brabant door de ramp werden getroffen.