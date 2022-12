AEX lijkt lager te beginnen aan laatste handelsdag 2022

De AEX-index op het Damrak lijkt vrijdag licht lager te beginnen aan de laatste handelsdag van 2022. Beleggers doen het rustig aan na de stevige koerswinsten van een dag eerder, die volgden op het sterke herstel op Wall Street. De Amsterdamse hoofdindex koerst af op een verlies van zo’n 12 procent in het woelige beursjaar 2022, dat vooral in het teken stond van de Russische oorlog in Oekraïne, de hoge inflatie, renteverhogingen en de energiecrisis.