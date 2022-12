In de Oekraïense hoofdstad Kiev klinkt in de nacht van donderdag op vrijdag opnieuw het luchtalarm. Even na 02.00 uur (lokale tijd) riepen de autoriteiten inwoners van de stad ook via Telegram op om naar de schuilkelder te trekken. Donderdag werd Kiev, samen met een groot aantal andere steden in Oekraïne, ook al bestookt door luchtaanvallen.