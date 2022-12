In veel Oekraïense regio’s is sprake van een „moeilijke situatie” nadat donderdag op veel plekken Russische raketten zijn neergekomen. De Oekraïense president Volodimir Zelenski vertelde donderdagavond in zijn videoboodschap dat stroomstoringen wijdverspreid zijn, terwijl er sprake is van temperaturen onder het vriespunt.