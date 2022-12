Tesla was donderdag de blikvanger tijdens een eindejaarsrally op Wall Street. De maker van elektrische auto’s was na de grote verliezen van de afgelopen weken geliefd bij koopjesjagers en die zetten het aandeel 8,1 procent hoger. Zoveel was Tesla sinds juli niet meer op een enkele dag gestegen. Maar ondanks de forse winst werd het aandeel Tesla in 2022 meer dan 65 procent minder waard.