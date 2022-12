Noorse autokopers kunnen vanaf komend jaar alleen nog bij Hyundai terecht voor elektrische auto’s. Het Zuid-Koreaanse merk stopt namelijk met de verkoop van hybride modellen. Noorwegen, waar inmiddels meer dan 80 procent van de nieuw verkochte auto’s elektrisch is, is het eerste land waar Hyundai de stap zet. Auto’s met alleen een verbrandingsmotor verkocht Hyundai al sinds 2020 niet meer in het Scandinavische land.