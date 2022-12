Aandacht voor chipbedrijven op Damrak na koersdaling Apple

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht donderdag onder meer uit naar de chipbedrijven ASMI, Besi en ASML. Ook andere Europese leveranciers van Apple staan in de belangstelling na een forse koersdaling van de iPhone-maker op Wall Street. Het aandeel Apple zakte woensdag 3,1 procent en bereikte het laagste niveau in een jaar tijd door zorgen over tegenvallende iPhone-verkopen. Aziatische leveranciers van Apple, zoals TSMC, Foxconn en LG Electronics lieten donderdag ook stevige koersverliezen zien.