SCP: driekwart Nederlanders denkt dat polarisatie toeneemt

Driekwart van de Nederlanders denkt dat de polarisatie in het land toeneemt en dat meningsverschillen over maatschappelijke kwesties steeds groter worden. Dat staat in het nieuwste Continu Onderzoek Burgerperspectieven (COB) van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Hoewel Nederlanders zich al jaren zorgen maken over polarisatie, zien onderzoekers geen eenduidige toename van harde meningsverschillen, aldus het SCP.